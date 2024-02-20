تبنى مجلس الدوما الروسي مسودة القانون الذي يحظر نشر الإعلانات على منصات العملاء الأجانب، وسينطبق الحظر على أي شكل من أشكال الإعلانات.

وقد نظر مجلس الدوما في مسودة مشروع القانون الذي يحظر على المواطنين الروس والشركات الروسية نشر أي إعلانات على منصات العملاء الأجانب. أعلن ذلك رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على قناة "تليغرام" التابعة للمجلس.

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وسيشمل القانون جميع المنصات الإلكترونية ومواقع الويب والمدوّنات والشبكات الاجتماعية. ويحظر أيضا الإعلان عن منصات العملاء الأجانب أنفسهم في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 200 شخص وشركة ومؤسسة روسية نشروا عام 2023 إعلاناتهم على منصات المعلومات التابعة للعملاء الأجانب على الرغم من أن غالبية المستفيدين من أموال الإعلانات يقولون إنهم يموّلون نظام كييف.

ويقضي القانون بالسجن لمدة تصل إلى عامين في حال مخالفة القانون.

يذكر أن نائب وزير العدل الروسي أوليغ سفيريدينكو كان قد أعلن في وقت سابق أن سجل العملاء الأجانب في روسيا يحتوي في الوقت الحالي على المعلومات حول 763 شخصا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا