مجلس الدوما يبحث تعليق عمل الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

سيبحث مجلس الدوما الروسي خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء 13 فبراير تعليق المشاركة الدائمة للوفد الروسي في عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وحسب جدول أعمال الجلسة، الذي تم نشره يوم الاثنين، فإن المجلس سيبحث الثلاثاء مسودة الرسالة بهذا الشأن، وستكون موجهة إلى برلمانات الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يتحدث أمام النواب خلال الجلسة كل من نائب رئيس مجلس الدوما، رئيس الوفد الروسي الدائم إلى منظمة الأمن والعاون في أوروبا، بيوتر تولستوي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي.

وفي وقت سابق أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر فولغاريوف أن الوفد الروسي لن يشارك في الاجتماع الشتوي التقليدي للجمعية البرلمانية للمنظمة في فيينا، بسبب "تزايد رهاب روسيا" أثناء المناقشات و"التمييز" ضد ممثلي روسيا.

المصدر: تاس