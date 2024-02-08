موسكو: الأزمة الأوروبية لن تحل إلا بضمان التنمية الآمنة لروسيا وإنهاء دعم النازيين الجدد في كييف

صرح نائب مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر فولغاريف بأن الأزمة الحالية في أوروبا لا يمكن حلها إلا من خلال ضمان الظروف المناسبة للتنمية الآمنة لروسيا وبيلاروس.

وقال فولغاريف في كلمته خلال اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس: "في الختام، سيدتي الرئيسة، دعونا نذكركم وجميع الحاضرين بأن حل الأزمة الحالية في أوروبا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ضمان الظروف العسكرية والاقتصادية والسياسية المناسبة للتنمية الآمنة لروسيا وحليفتنا بيلاروس، واحترام مصالحهما، وإنهاء الدعم الغربي لنظام النازيين الجدد في كييف..هذا بديهي".

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وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف مطلع الشهر الجاري، أن روسيا سترد على اقتراح استخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة وتسليح أوكرانيا.

وقال غافريلوف خلال الجلسة الموسعة لمنتدى التعاون الأمني الذي نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "إن شن "الحرب بالوكالة"، والزيادة المتواصلة في إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية لنظام زيلينسكي، والموافقة غير القانونية على اقتراح استخدام العوائد من الأصول الروسية المجمدة، لا يمكن أن تكون متوافقة مع الدعوات لنشر الديمقراطية، والدعوات لضرورة إحلال السلام في أوكرانيا"، مضيفا "بالطبع لن نترك هذا الأمر دون رد مناسب".

المصدر:"نوفوستي"+RT