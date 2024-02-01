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"سنرد بشكل مناسب".. موسكو تحذر الاتحاد الأوروبي من المس بعائدات الأصول الروسية المجمدة

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Legion-Media
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أكد رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين جافريلوف أن روسيا سترد على اقتراح استخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة وتسليح أوكرانيا.

وأضاف جافريلوف: "إن شن "الحرب بالوكالة"، والزيادة المتواصلة في إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية لنظام زيلينسكي، والموافقة غير القانونية على اقتراح استخدام العوائد من الأصول الروسية المجمدة، لا يمكن أن تكون متوافقة مع الدعوات لنشر الديمقراطية، والدعوات لضرورة إحلال السلام في أوكرانيا".

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ممثلو الاتحاد الأوروبي يتفقون على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا
ممثلو الاتحاد الأوروبي يتفقون على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

وقال جافريلوف خلال الجلسة الموسعة لمنتدى التعاون الأمني الذي تنظمه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "بالطبع، لن نترك هذا الأمر دون رد مناسب".

وأعلنت بلجيكا حديثا، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت على اقتراح يقضي بنقل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وفقا للتقديرات، العائدات السنوية للأصول الروسية تبلغ عدة مليارات دولار.

وفقا للمفوضية، الأموال العائدة للبنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا تتجاوز 200 مليار دولار.

المصدر: تاس

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