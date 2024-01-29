ممثلو الاتحاد الأوروبي يتفقون على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا".

وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس" إن "سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا للتو مبدئيا على اقتراح لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".

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وحذر محافظ المركزي الإيطالي فابيو بانيتا من عواقب وخيمة لمساعي الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، مؤكدا أن استخدام العملة كسلاح يؤدي لتقليل جاذبيتها ويشجع على ظهور بدائل لها.

كما أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لن تساعد أوكرانيا، بل وربما تؤدي إلى تعقيد الوضع في كييف.

وأكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة يشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا. ونوه بأن ذلك "سيكون له عواقب".

المصدر: نوفوستي