الهند.. لص مشتبه به ذهب للسرقة فسقط في بئر عمقها 50 قدما (صور + فيديو)

سقط شخص في بئر بعمق 50 قدما داخل مبنى مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي.

ورغم أن التفاصيل المتعلقة بالضحية لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن موظفي المصنع أبلغوا الشرطة أن الضحية دخل مكتبهم بنية السرقة وسقط عن طريق الخطأ في البئر.

وتلقت السلطات نداء الاستغاثة، إيذانا ببدء جهود إنقاذ الرجل من البئر التي يتراوح عمقها بين 40 و50 قدما، حيث تم حفر بئر جديدة موازية لتلك التي علق فيها الرجل.

وشاركت خدمة إطفاء دلهي في عمليات الإنقاذ المستمرة لإخراج الشخص من البئر، كما استجابت خمس سيارات إطفاء بالتعاون مع فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وشرطة دلهي في محاولة لإنقاذ اللص.

وقالت شرطة دلهي إنه تم إخراج جثة الرجل من البئر، مضيفة أن الجهود مستمرة للتعرف عليه.

Flash:



A person fell into a 40-foot-deep #borewell at #DelhiJalBoard water treatment plant in the wee hours on Sunday.



A rescue operation is currently underway at the site. Rescue teams led by NDRF and the #Delhi Fire Services are present at the spot. The identity of the… pic.twitter.com/kLGD1svTcy — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) March 10, 2024

Flash:



A person fell into a 40-foot-deep #borewell at #DelhiJalBoard water treatment plant in the wee hours on Sunday.



A rescue operation is currently underway at the site. Rescue teams led by NDRF and the #Delhi Fire Services are present at the spot. The identity of the… pic.twitter.com/kLGD1svTcy — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) March 10, 2024

المصدر: "إنديا توداي"