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ظلت 8 أشهر تتضور جوعا حتى الموت.. إنقاذ أسود بسبب الحرب في السودان (فيديو)

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ظلت 8 أشهر تتضور جوعا حتى الموت.. إنقاذ أسود بسبب الحرب في السودان (فيديو)
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تمكنت جمعية خيرية لرعاية الحيوانات بالسودان، من إنقاذ الأسود التي أمضت 8 أشهر محاصرة وتتضور جوعا وسط منطقة الحرب، ونقلتها إلى بر الأمان.

وكانت الأسود تعيش في ملجأ بالسودان، ولكن عندما اندلع الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، تم التخلي عنها، بحسب ديلي ميل.

وترك العاملون في الملجأ الأسود لتتدبر أمرها بنفسها داخل مجمع مغلق، والتي بدأت تتضور جوعا حتى الموت واحدا تلو الآخر.

ظلت 8 أشهر تتضور جوعا حتى الموت.. إنقاذ أسود بسبب الحرب في السودان (فيديو)

وقضى فريق إنقاذ الحيوانات السوداني، أشهرا طويلة في محاولة لجمع الأموال لمهمة الإنقاذ، حيث تم العثور على 23 أسدا في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية.

ظلت 8 أشهر تتضور جوعا حتى الموت.. إنقاذ أسود بسبب الحرب في السودان (فيديو)

وقال الطبيب البيطري ورئيس البعثة الدكتور أمير خليل في نوفمبر الماضي: "إن الوضع سيء للغاية.. الحيوانات في حالة سيئة للغاية، وفي حالة حرجة".

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وعلى الرغم من الأمر الملح، وبسبب الصراع المستمر، لم تتمكن المؤسسة الخيرية من العثور على أي مكان آمن في السودان لأخذ الأسود، وبحلول الوقت الذي تم فيه العثور على أماكن آمنة في بلدان أخرى تم إنقاذها.

هذا وأعلنت منظمة "Four Paws"، وهي منظمة عالمية لرعاية الحيوان، في وقت سابق، عن نجاح عملية نقل 11 أسدا من السودان إلى جنوب إفريقيا.

المصدر: "ديلي ميل"

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