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"فرانس برس": عشرات القتلى بهجوم على مسجد في بوركينا فاسو

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Globallookpress
مسجد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (صورة أرشيفية)
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قتل عشرات المسلمين الأحد في "هجوم كبير" استهدف مسجدا في ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين نقلا من مصادر أمنية ومحلية.

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وقال مصدر أمني "هاجم مسلحون مسجدا في ناتيابواني الأحد عند حوالى الساعة الخامسة صباحا، ما أسفر عن مقتل عشرات" الأشخاص، فيما أفاد أحد السكان بأن "الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمعوا في المسجد" للصلاة.

وحدث ذلك في نفس اليوم الذي قتل فيه 15 مدنيا على الأقل بهجوم على كنيسة كاثوليكية خلال قداس الأحد في شمال البلاد.

المصدر: أ ف ب

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