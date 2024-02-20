مؤرخون أمريكيون يصنّفون ترامب أسوأ رئيس بتاريخ البلاد

شارك 154 خبيرا سابقون وحاليون في جمعية العلوم السياسية الأمريكية في استطلاع جديد، خلص إلى أن دونالد ترامب كان أسوأ رئيس للولايات المتحدة في تاريخها.

وطلب من المؤرخين إعطاء كل رئيس درجة، من 0 إلى 100، وتصدر أبراهام لينكولن القائمة بمتوسط ​​95 نقطة، في حين بلغ متوسط ​​ترامب أقل من 11 نقطة، بينما سجل الرئيس الحالي جو بايدن معدلا بلغ 62.66، وهذا يضعه في مرتبة أعلى من رونالد ريغان.

وحسب الاستطلاع فإن الرؤساء العشرة الذين تصدروا القائمة هم:

أبراهام لينكولن فرانكلين روزفلت جورج واشنطن ثيودور روزفلت توماس جيفرسون هاري ترومان باراك أوباما دوايت أيزنهاور ليندون جونسون جون كينيدي

المصدر: axios