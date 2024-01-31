"سي إن إن": الرئيس الصيني وعد بايدن بعدم التدخل في انتخابات 2024

كشفت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما التقيا في نوفمبر الماضي بأن بكين لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت مصادر للشبكة الأمريكية إن هذا التأكيد كان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد كرره لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن احتمال تدخل الصين أو التأثير على الانتخابات الأمريكية طرح مرارا وتكرارا في اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على أن نقاش التدخل في الانتخابات كان ضمن اجتماعات بايدن وشي أو سوليفان ووانغ يي.

وحذرت شركة "مايكروسوفت" في سبتمبر من أن عملاء صينيين استخدموا صورا الذكاء الاصطناعي لتمثال الحرية ورموز أخرى للحياة الأمريكية لتقليد الناخبين الأمريكيين على الإنترنت وإثارة النقاش حول القضايا السياسية المثيرة للانقسام.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير في وكالة الأمن القومي للصحفيين إن الوكالة لم تر بعد علامات على أي عمليات تأثير أجنبي جديدة ملحوظة تستهدف انتخابات عام 2024.

المصدر: CNN