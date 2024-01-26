مجلس الأمن القومي الأمريكي يكشف أهم محاور اجتماع ساليفان ووانغ يي في بانكوك

كشفت متحدثة مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون عن أهم محاور اجتماع مستشار الأمن القومي جيك ساليفان مع وزير خارجية الصين وانغ والذي ينعقد في الفترة من 26 إلى 27 يناير الجاري.

وقالت: "في الفترة من 26 إلى 27 يناير، سيجتمع مستشار الأمن القومي جيك ساليفان مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية، وزير الخارجية وانغ يي في بانكوك، تايلاند".

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وأشارت واتسون إلى أن هذا الاجتماع سيواصل التزام الجانبين في قمة وودسايد في نوفمبر 2023 بين الرئيس بايدن والرئيس شي جين بينغ من أجل الحفاظ على التواصل الاستراتيجي وإدارة العلاقة بشكل مسؤول.

يوم أمس الخميس، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن هذا الاجتماع سيعقد بين الجانبين في الأيام القريبة. ووصفته بـ"اللقاء السري".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ساليفان ووانغ يي قد التقيا سرا مرتين في عام 2023، مرة في فيينا والثانية في مالطا، وأن ذلك أصبح أحد الأمور الرئيسية التي ساعدت في تنظيم لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي.

المصدر: RT