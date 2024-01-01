شي وبايدن يتبادلان التهاني لمناسبة الذكرى الـ45 للعلاقات الثنائية

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن التهنئة لمناسبة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية الاثنين.

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وذكرت قناة سي سي تي في الحكومية أنه "في الأول من يناير تبادل الرئيس شي جين بينغ ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن رسائل التهنئة لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وكان بايدن وشي أجريا مباحثات على هامش قمة أبيك في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، في سان فرانسيسكو دون تحقيق اختراقات، على الرغم من أنها أدت إلى عدد من الاتفاقيات.

وقد أعلن الزعيمان حينها استئناف الاتصالات بين عسكريي البلدين وإنشاء مجموعة عمل لمكافحة المخدرات.

لكن بعد وقت قصير من الاجتماع، الذي وصفه الرئيس الأمريكي بالبنّاء والمثمر، عاد بايدن فوصف الرئيس الصيني بالديكتاتور.

المصدر: أ ف ب