"وول ستريت جورنال": سي آي إي تؤكد صعوبة إعادة بناء شبكتها الاستخباراتية في الصين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إي"، لا تزال تحاول إعادة بناء شبكتها الاستخباراتية في الصين منذ فقدانها العديد من الجواسيس.

وأوضحت الصحيفة: "منذ أن فقدت الولايات المتحدة العديد من جواسيسها في الصين قبل حوالي 10 سنوات، فإن لدى واشنطن معرفة محدودة بالمناقشات السرية للرئيس الصيني شي جين بينغ مع دائرته الداخلية حول الموضوعات الأمنية الرئيسية، بما في ذلك قضية تايوان".

وقال مسؤول كبير سابق في الاستخبارات الأمريكية للصحيفة: "ليست لدينا فكرة حقيقية عن خطط ونوايا القيادة الصينية".

The CIA tells the world that it’s useless when it comes to China. Why are we paying these people?



American Spies Confront a New, Formidable Chinahttps://t.co/vwKTUykaG7 — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) December 26, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن "تعزيز شبكة الاستخبارات التي تستهدف الصين هي إحدى مهام التغييرات العملاقة، ولكن السرية في المقام الأول تبقى لوكالة المخابرات المركزية، فيما تحدث هذه التغييرات على خلفية تحول أوسع في السياسة الأمنية للولايات المتحدة التي تهدف إلى التحضير لصراع محتمل بين القوى العظمى".

وذكر مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إي" وليام بيرنز: "إننا نعتبر جمهورية الصين الشعبية أولوية عالمية، وقد ضاعفنا موارد الميزانية المخصصة لمهمة الصين على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأنشأنا مركزا لهذا الشأن".

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تخشى أن تستخدم الصين الذكاء الاصطناعي لجمع أنواع مختلفة من بيانات المواطنين الأمريكيين على نطاق غير مسبوق.

كما أضافت الصحيفة أنه "وفقا لافتراضات السلطات الأمريكية، يمكن للسلطات الصينية استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها، لا سيما لتحديد هوية الجواسيس الأمريكيين، فضلا عن مراقبة المسؤولين في الإدارة الأمريكية".

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المصدر: RT + صحيفة "وول ستريت جورنال"