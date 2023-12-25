"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تخشى أن تستخدم الصين الذكاء الاصطناعي ضدها

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تخشى أن تستخدم الصين الذكاء الاصطناعي لجمع أنواع مختلفة من البيانات للمواطنين الأمريكيين على نطاق غير مسبوق.

ونقلت الصحيفة أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أن الصين يمكن أن تستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع وتخزين البيانات عن الأمريكيين على نطاق لم يكن ممكنا من قبل".

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وتشير الصحيفة إلى أن هذه القضية "أصبحت حادة للغاية خلال العام الماضي لدرجة أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ورؤساء وكالات الاستخبارات الغربية عقدوا اجتماعا مع قادة التكنولوجيا في أكتوبر الماضي".

وبحسب الصحيفة، فإنه يمكن للسلطات الصينية، وفقا لافتراضات السلطات الأمريكية، أيضا استخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها، بما في ذلك لتحديد هوية الجواسيس الأمريكيين، فضلا عن مراقبة المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

المصدر: تاس