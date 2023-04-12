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الاستخبارات الأمريكية: التعاون بين الصين وروسيا وثيق

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الاستخبارات الأمريكية: التعاون بين الصين وروسيا وثيق
Globallookpress Rod Lamkey / CNP/AdMedia
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وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، التعاون بين روسيا والصين بأنه تعاون وثيق.

وقال بيرنز في كلمة خلال ندوة في معهد بيكر الأمريكي للتحليل، يوم الثلاثاء: "أعتقد أن التعاون بين الصين وروسيا بقيادة شي جين بينغ وفلاديمير بوتين متين. وإن زيارة شي جين بينغ لموسكو التي كانت قبل عدة أسابيع تؤكد طابع هذه العلاقات".

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وأشار إلى أن المعطيات الأخيرة للاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن بكين لم تقدم على توريد الأسلحة والذخيرة لموسكو.

وأضاف أن "الرئيس جو بايدن وعددا من القادة الأوروبيين قد تحدثوا علنيا عن العواقب التي ستواجه الصين في حال قامت بتلك التوريدات".

واعتبر أن أي محاولات من قبل الصين لتزويد روسيا بالأسلحة ستقضي على أي فرصة لأدائها دور الوسيط في تسوية النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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