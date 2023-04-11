بكين: التعاون العسكري بين روسيا والصين لا يشكل تهديدا لأية دولة

صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، بأن التعاون العسكري بين روسيا والصين ليس موجها ضد أية دولة، ولا يشكل خطرا على أحد.

وأضاف وانغ وين بين، ردا على طلب من وكالة "تاس" الروسية، التعليق على التقرير السنوي لوزارة الخارجية اليابانية المسمى بالكتاب الأزرق، قائلا: "أوضحنا موقفنا مرارا، التعاون بين الصين وروسيا ليس موجها ضد أي طرف ثالث، فهو يتماشى ويتوافق مع القانون الدولي والممارسات العملية المرتبطة به، ولا يشكل أية تهديدات لأية دولة، ولا يحق لأحد الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بهذا الصدد".

وحث وانغ وين بين، اليابان على "تصحيح ممارساتها الخاطئة المتمثلة في تصعيد التوترات الإقليمية، والتوقف عن الاستفزاز وخلق المواجهات بين التكتلات، واتباع سياسة بناءة عوضا عن ذلك، لبناءة علاقة مستقرة مع الصين".

ونشرت وزارة الخارجية اليابانية بيانها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأزرق"، وينص على أن الإجراءات المشتركة للقوات المسلحة الصينية والروسية بالقرب من الحدود اليابانية تشكل مصدر قلق لأمن اليابان.

وذكر الكتاب الأزرق أيضا أن الحكومة اليابانية تعتبر سياسة الصين الخارجية ونشاطها العسكري أكبر تحد استراتيجي للنظام الدولي في الوقت الحالي.

المصدر: تاس