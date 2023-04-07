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الصين وفرنسا تؤكدان تمسّكهما بمنع الحرب النووية

أخبار العالم

الصين وفرنسا تؤكدان تمسّكهما بمنع الحرب النووية
AFP
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أكدت الصين وفرنسا تمسكهما بمنع الحرب النووية وسباق التسلح.

وأعلنت وكالة أنباء "شينخوا" نقلا عن بيان مشترك لباريس وبكين: "أكدت الصين وفرنسا دعمهما للبيان المشترك للصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة حول منع الحرب النووية وسباق التسلح الصادر في 3 يناير 2022".

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ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الصين في زيارة رسمية.

وقال ماكرون في وقت سابق إنه لا يمكن لأي دولة تحت أي ظرف من الظروف نشر أسلحة نووية على أراض أجنبية.

المصدر: RT

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