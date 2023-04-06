إذلال مزدوج للأوروبيين.. صورة ماكرون وفون دير لاين في اجتماعهما مع شي تثير سخرية الفرنسيين

أثارت صورة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بكين سخرية الفرنسيين.

ولفت المعلقون الفرنسيون الانتباه إلى المسافة الكبيرة بين السياسيين الجالسين على الطاولة الكبيرة المستديرة.

استذكر الكثيرون الزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الصيني إلى موسكو، حيث جلس شي جين بينغ والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مقربة من بعضهما البعض خلال محادثاتهما.

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وكتب أحد المستخدمين: "حقيقة الصورة: ماكرون وفون دير لاين يحاولان الصراخ في وجه شي جين بينغ لوقف التواصل مع بوتين".

وقال Alexis Poulin: "إذلال مزدوج للأوروبيين. الآن، إذا جاء بوتين إلى بكين، فسيكون هناك قصة مختلفة".

قال الفرنسي الذي يحمل الاسم المستعار Melchi: "مع هذا النجاح، كان بإمكانهم عقد مؤتمر عبر الفيديو. لقد أنفقوا الأموال على السفر بالطائرة دون جدوى".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الرئيس الفرنسي فشل في إقناع الرئيس الصيني على تغيير موقفه من النزاع في أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن ماكرون خلال المؤتمر الصحفي، تحدث ضعف مضيفه.

المصدر: نوفوستي