بكين تعلن "استراتيجية 2024" حول تايوان وتذكر بايدن بتصريحه حول "الاستقلال"

عبر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين تشن بينهوا، عن أمل بلاده في أن تضع الولايات المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده لن تدعم "استقلال" تايوان، موضع التنفيذ.

وقال بينهوا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "إن قضية تايوان واحدة من أهم مصالح الصين والقضية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية".

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يشار إلى أن بايدن ذكر في وقت سابق، تعليقا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تايوان، أن واشنطن لا تدعم استقلال الجزيرة.

وأضاف المتحدث الصيني: "لقد لفتت انتباهنا التصريحات ذات الصلة الصادرة عن الولايات المتحدة ونأمل أن تنفذ الولايات المتحدة البيان المذكور أعلاه بشكل عملي".

كما أشار إلى أن بايدن أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ مرارا بأنه ملتزم بسياسة "الصين الواحدة" وأنه لا يدعم استقلال تايوان.

وشهدت تايوان يوم 13 يناير الجاري انتخابات رئيس البلاد ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، وفاز رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني المؤيد للاستقلال، لاي تشينغ-تي.

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وفي السياق ذاته، شدد بينهوا في مؤتمره الصحفي أن الصين ستواصل ما تعزم عليه في عملية إعادة التوحيد السلمي مع تايوان.

وأكد أنه في العام الجديد، سنتمسك بسياسة "إعادة التوحيد السلمي" و"دولة واحدة ونظامان"، ونتمسك بـ"توافق 1992".

وأعرب عن أمله في أن يقف المواطنون في تايوان "على الجانب الصحيح من التاريخ ويعملوا معنا لإزالة العقبات وتعزيز التنمية السلمية والشاملة للعلاقات عبر المضيق بشكل مشترك".

المصدر: نوفوستي