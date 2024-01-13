بايدن بعد فوز المرشح المؤيد لاستقلال تايوان: واشنطن "لا تدعم استقلال" الجزيرة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، وذلك بعد انتخابات نظمت السبت في الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وقال بايدن ردا على سؤال من صحفي حول موقف واشنطن حيال تايوان بعد فوز مرشح الحزب الديموقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال لاي تشينغ تي بالانتخابات: "نحن لا ندعم الاستقلال".

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وفاز تشينغ تي الذي تصفه بكين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة اليوم السبت.

وأكد المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين الأربعاء الماضي أنه لا يمكن أن يجتمع ما يسمى "استقلال تايوان" والسلام عبر مضيق تايوان معا، حيث يتنافي الأول مع مصالح ورفاهية أهالي تايوان.

وأضاف أنه فقط من خلال وجود السلام والاستقرار عبر المضيق ووجود علاقات عبر المضيق تتمتع بتنمية سلمية، يمكن لأهالي تايوان أن ينعموا بحياة سلمية وهادئة ومزدهرة.

المصدر: ا ف ب