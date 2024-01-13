موسكو تدعو "القوى الخارجية" إلى الكف عن الاستفزازات بعد الانتخابات في تايوان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدعو "القوى الخارجية" إلى الامتناع عن الاستفزازات بعد الانتخابات في تايوان.

وأكدت زاخاروفا أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان هي مسألة داخلية صينية بحتة، ومحاولات الدول الفردية استخدام الانتخابات في تايوان للضغط على بكين وزعزعة الوضع في المضيق وفي المنطقة ككل تؤدي إلى نتائج عكسية وتستحق إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي.

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وقالت زاخاروفا في بيان: "ندعو جميع القوى الخارجية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

وأشارت إلى أن موقف روسيا بشأن تايوان لم يتغير، ويعترف الجانب الروسي بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وتعارض روسيا انفصال تايوان بأي شكل من الأشكال.

وفاز لاي تشينغ تي الذي تصفه بكين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة اليوم السبت.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ، الجمعة الماضية، إنه يجب على الجيش الأمريكي وقف الاستفزازات في البحر وفي المجال الجوي حول الصين.

المصدر: RT