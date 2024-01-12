عشية الانتخابات الرئاسية في تايوان.. بلينكن يلتقي مسؤولا صينيا كبيرا

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة في واشنطن مسؤولا صينيا كبيرا، وذلك عشية الانتخابات الرئاسية المحورية في تايوان.

وسيجتمع بلينكن مع ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وفقا للجدول العام للخارجية الأمريكية. وكان جون فاينر، أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، قد التقى ليو جيان تشاو الأربعاء.

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ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة مستقلة بل إنها تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين. لكن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجزيرة وترفض تغيير "الوضع الراهن" فيها بالقوة.

ويعد وليام لاي، نائب الرئيسة التايوانية الحالية تساي إنغ-وين، وكلاهما ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي (مؤيد للاستقلال)، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات. وتعتبر بكين كلا من تساي إنغ-وين ووليام لاي عدوين لها بسبب مواقفهما المؤيدة للاستقلال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الخميس إن الولايات المتحدة التي سترسل وفدا غير رسمي إلى الجزيرة بعد الانتخابات الرئاسية، "تعتبر أن الأمر متروك للناخبين في تايوان لتحديد قائدهم المقبل بحرية وبلا تدخل خارجي".

وكان التوتر بين واشنطن وبكين قد بلغ ذروته قبل نحو عام عندما أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا اتهمته بالتجسس على أراضيها وهو ما نفته الصين.

واعتمد ليو جيان تشاو، الذي ينظر إليه على أنه "شخصية صاعدة" في الدوائر الحاكمة في بكين، في حديثه أمام مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك الثلاثاء، نبرة تصالحية، مشيدا بالتعاون الصيني الأمريكي ونافيا أي خطاب حربي، فيما أشار إلى أهمية "التزام الولايات المتحدة بعدم دعم استقلال تايوان".

المصدر: أ ف ب