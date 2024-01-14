بيان صيني "شديد اللهجة" ردا على التهنئة الأمريكية لنتائج الانتخابات في تايوان

ما أن هنأت واشنطن لاي تشينغ-تي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في جزيرة تايوان، حتى سارعت بكين للإعلان عن تنديدها الشديد ببيان الولايات المتحدة حول الانتخابات في تايوان.

وأعلنت الصين اليوم الأحد أنها "تندد بشدة" ببيان للولايات المتحدة حول الانتخابات في تايوان، بعد تهنئة واشنطن لاي تشينغ-تي المؤيد للاستقلال في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية إن البيان الأمريكي "يرسل إشارة خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المطالبة بـ"استقلال تايوان"، مضيفة "إننا نأسف بشدة لذلك ونعارضه بشدة".

ويوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان.

في الأثناء يصل وفد أمريكي إلى تايوان اليوم الأحد في زيارة غير رسمية غداة انتخابات الجزيرة بحسب ما أعلنه مكتب التمثيل الأمريكي في تايبيه.

إلى ذلك، قالت سفارة الصين في طوكيو، إن بكين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي بسبب قيام وزيرة خارجية اليابان بتهنئة لاي تشينغ تي بفوزه في انتخابات الرئاسة التايوانية.

هذا وفاز لاي تشينغ تي الذي تصفه بكين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة يوم السبت.

المصدر: أ ف ب + وكالات