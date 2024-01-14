تايوان تدعو بكين إلى "احترام" نتائج الانتخابات و"مواجهة الواقع"

دعت تايوان اليوم الأحد الصين إلى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية" التي فاز بها السبت لاي تشينغ تي الذي تعهد بحماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، من "تهديدات بكين وترهيبها".

ودعت وزارة الخارجية التايوانية في بيان لها "سلطات بكين إلى احترام نتائج الانتخابات ومواجهة الواقع والتخلي عن قمع تايوان، من أجل عودة التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى المسار الصحيح".

وبعد انتهاء الانتخابات في تايوان بفوز لاي تشينغ تي الذي وصفته بكين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن ثقتها في أن المجتمع الدولي "سيدعم معارضة الصين للنزعة الانفصالية" في الجزيرة.

وكان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين أكد الأربعاء الماضي أنه لا يمكن أن يجتمع ما يسمى "استقلال تايوان" والسلام عبر مضيق تايوان معا، حيث يتنافي الأول مع مصالح ورفاهية أهالي تايوان.

وحذرت الدفاع الصينية يوم الجمعة من أن "جيش التحرير الشعبي الصيني.. سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لسحق محاولات 'استقلال تايوان' بحزم مهما كان شكلها".

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وتعليقا على نتائج انتخابات تايوان، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن "لا تدعم استقلال" الجزيرة.

ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة مستقلة بل إنها تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين. لكن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجزيرة وترفض تغيير "الوضع الراهن" فيها بالقوة.

وقبيل انطلاق الانتخابات في تايوان، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقاء مع مسؤول صيني رفيع المستوى، على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي"، فيما حذرت مسؤولة أمريكية كبيرة قبل أيام قليلة من أنه "سيكون استفزازيا من جانب بكين أن ردت (على نتيجة الانتخابات) بمزيد من الضغط العسكري أو الإجراءات القسرية".

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدعو "القوى الخارجية" إلى الامتناع عن الاستفزازات بعد الانتخابات في تايوان.

وأشارت إلى أن موقف روسيا بشأن تايوان لم يتغير، ويعترف الجانب الروسي بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وتعارض روسيا انفصال تايوان بأي شكل من الأشكال.

المصدر: أ ف ب