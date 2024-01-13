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الصين واثقة من دعم العالم لها في درء النزعة الانفصالية التايوانية

أخبار العالم

الصين واثقة من دعم العالم لها في درء النزعة الانفصالية التايوانية
Globallookpress Ren Chao
علم الصين
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أعربت وزارة الخارجية الصينية، بعد انتهاء الانتخابات في تايوان وفوز المرشح الداعم لاستقلال الجزيرة، عن ثقتها في أن المجتمع الدولي سيدعم معارضة الصين للنزعة الانفصالية في تايوان.

وقالت الخارجية الصينية في بيان: "إننا واثقون من أن المجتمع الدولي سيواصل التمسك بمبدأ "الصين الواحدة" ويتفهم ويدعم معارضة الشعب الصيني للأنشطة الانفصالية في تايوان ورغبته في استكمال القضية العادلة لإعادة التوحيد الوطني".

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وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدعو "القوى الخارجية" إلى الامتناع عن الاستفزازات بعد الانتخابات في تايوان.

وأشارت إلى أن موقف روسيا بشأن تايوان لم يتغير، ويعترف الجانب الروسي بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وتعارض روسيا انفصال تايوان بأي شكل من الأشكال.

وفاز لاي تشينغ تي الذي تصفه بكين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة اليوم السبت.

المصدر: نوفوستي

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