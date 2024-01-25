صحيفة: سرقة 1.2 مليون دولار من طائرة فالكون روسية تحطمت في أفغانستان

نقلت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية، عن مصادر لها، أن مجهولين سرقوا نحو 1.2 مليون دولار من طائرة "فالكون 10" التي تحطمت يوم 20 يناير في ولاية بدخشان الأفغانية.

وبحسب محاوري الصحيفة، قام حاكم ولاية بدخشان محمد أيوب خالد، يوم الثلاثاء الماضي بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق في الموضوع.

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ووفقا للصحيفة، يترأس اللجنة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز المخابرات الأفغاني الذي أنشأته حركة طالبان.

وتزعم مصادر الصحيفة أن عناصر طالبان، الذين كانوا أول من وصل إلى موقع سقوط الطائرة، مرتبطون برئيس الأركان العامة لطالبان قاري فصيح الدين فطرت.

وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة "فالكون" التي فقدت في أفغانستان مسجلة بسجلات الطائرات المدنية الروسية، وكانت تقوم برحلة إسعاف مستأجرة على خط غايا (الهند)-طشقند-مطار جوكوفسكي (موسكو).

وكان هناك 6 أشخاص على متن الطائرة، أربعة من أفراد الطاقم (وفقا لـ "نوفوستي"- طياران وطبيبان) نجا كلاهما. إضافة إلى راكبين هما الزوجان آنا وأناتولي يفسيوكوف من فولوغودونسك.

المصدر: تاس