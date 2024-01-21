مأساة الطائرة المنكوبة فوق جبال أفغانستان تتكشف.. حاول إنقاذ زوجته بأي ثمن فقتل معها (فيديو)

كشف مصدر مطلع في مطار مدينة يوتاباو التايلاندية معلومات جديدة عن الطائرة الخاصة التي تحطمت اليوم فوق أفغانستان وهي في طريقها إلى موسكو عبر طشقند.

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وقال المصدر إن الطائرة كانت تنقل رجل أعمال روسي وزوجته التي كانت تعاني من حالة صحية حرجة، وأن الزوج اضطر لاستئجار طائرة خاصة لنقلها من إحدى المستشفيات في باتايا في تايلاند للعلاج في موسكو.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة للتزود بالوقود في محطتين خلال رحلتها من تايلاند إلى روسيا، وعلى متنها 6 أشخاص (الزوجان وفريق طبي وطاقم الرحلة).

واختفت الطائرة وهي من طراز Falcon 10 عن شاشات الرادار في أفغانستان، وتم الإعلان عن تحطمها في منطقة جبلية بولاية بدخشان بسبب عطل فني.

المصدر: نوفوستي