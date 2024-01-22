خبير يكشف ملابسات نجاة 4 مواطنين روس في حادث تحطم الطائرة الخاصة في أفغانستان

كشف مؤسس خدمة سلامة الطيران RunAvia أندريه باتراكوف لوكالة "نوفوستي" ملابسات نجاة 4 أشخاص من أصل 6 كانوا على متن طائرة "فالكون" التي تحطمت في أفغانستان مؤخرا.

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وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة "فالكون" التي فقدت في أفغانستان مسجلة بسجلات الطائرات المدنية الروسية، وكانت تقوم برحلة إسعاف مستأجرة على خط غايا (الهند)-طشقند-مطار جوكوفسكي (موسكو). وكان هناك 6 أشخاص على متن الطائرة، أربعة من أفراد الطاقم (وفقا لـ "نوفوستي"- طياران وطبيبان) نجا كلاهما. إضافة إلى راكبين هما الزوجان آنا وأناتولي يفسيوكوف من فولوغودونسك. وقال السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف إن الراكبين لقيا حتفهما في حادث تحطم "فالكون".

وتابع باتراكوف: "لقد استخلصت استنتاجات بناء على المعلومات المتاحة للعامة. على الأرجح نحن نتحدث فعليا عن فشل كلا المحركين، ووجود ناجين في حادث تحطم الطائرة في الجبال هو حظ هائل".

وأكد باتراكوف على ضرورة إجراء تحقيق شامل، لكنه قال: "للوهلة الأولى يبدو أن سبب الكارثة كانت حسابات غير صحيحة لكمية الوقود. وهذا ليس مفاجئا. ربما لم يمنح الطياران وقتا كافيا للراحة. إضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمرء أن يتجاهل حقيقة أن المأساة قد تكون قد حدثت بسبب سوء جودة الصيانة".

ومع ذلك، وفقا للخبير، تشير جميع المعلومات المعروفة حتى الآن على وجه التحديد إلى "خطأ بشري".

المصدر: نوفوستي