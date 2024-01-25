البنتاغون يؤكد أن الناتو مستعد للدفاع عن نفسه ولا يسعى إلى مواجهة مسلحة مع روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعول على أن يثبت لروسيا استعداده للدفاع عن النفس، لكنه لا يسعى إلى إثارة مواجهة مسلحة معها.

وقالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست فالاندر، خلال ندوة عقدت يوم الأربعاء في مركز واشنطن لسياسة بحر قزوين، في معرض جوابها عن سؤال حول خطط الناتو لتحسين الأمن في البحر الأسود دون الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية، قالت إن الحلف يعتزم تحقيق ذلك من خلال اتباع "قرارات وتعليمات القادة عقب قمتي مدريد وفيلنيوس".

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وافقت في قمة فيلنيوس على خطة لنشر 300 ألف جندي على الجانب الشرقي للحلف.

وتابعت فالاندر: "نحن نتحدث عن القدرات الدفاعية، وهي مصممة لإثبات أن الناتو قادر على الدفاع عن نفسه وسيفعل ذلك. الهدف هو الردع، وليس إثارة حرب مع روسيا".

ووفقا لها، فإن الدول المشاركة في الحلف تتوقع أن توضح أنه "لا ينبغي لأحد حتى أن يحاول أن يتخيل أن الناتو ليس موحدا، وغير قادر، وغير مستعد للدفاع عن نفسه".

المصدر: تاس