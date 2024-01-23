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البرلمان الهندي يمنع تصوير الجلسات

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البرلمان الهندي يمنع تصوير الجلسات
ndtv.com
البرلمان الهندي صورة تعبيرية
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منعت السلطات الهندية التصوير الفوتوغرافي والفيديو داخل مبنى البرلمان في البلاد، وتم نشر الأمر المقابل في تعميم من إدارة أمين الأمن في برلمان الجمهورية.

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ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن "مجمع البرلمان هو الموقع الأكثر تهديدا في الهند، وكجزء من التدابير الأمنية الإستراتيجية يعد حظر التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو في المجمع جزءاً من الاستراتيجية المخططة".

ووفقا لبيان البرلمان فإن جميع كاميرات الفيديو والكاميرات والهواتف الذكية "تشكل تهديدا مباشرا لأمن المجمع"، لافتا إلى أن حماية البرلمان والبرلمانيين وغيرهم من كبار الشخصيات وموظفيه هي أولوية جهاز أمن البرلمان.

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وجاء في المنشور أنه تم إبلاغ جميع المسؤولين وموظفي الأمانات في مجلسي النواب والشيوخ ووزارات الشؤون البرلمانية والإدارات الأخرى المرتبطة بهذا القرار، إلا أن الكثير من النواب لا يلتزمون بالقرار.

وجاء التعميم قبل جلسة الميزانية للبرلمان التي تفتتح في 31 يناير.

المصدر: إنديان إكسبرس

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