الهند تعلن أنها ستبني سياجا عازلا على حدودها مع ميانمار

أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أن السلطات الهندية ستنبي سياجا على حدودها مع ميانمار، كما ستلغي نظام حرية التنقل مع هذا البلد.

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ونقلت صحيفة Times of India عن تصريح الوزير قوله: "قررت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حماية الحدود مع ميانمار بسياج على غرار الذي تم نصبه على الحدود مع بنغلاديش".

وأضاف أن الحكومة ستعيد النظر في اتفاق حرية التنقل مع ميانمار و"تنوي تغيير هذه الآلية".

المصدر: نوفوستي