 
مباشر
عاجل
"القسام" توقع 4 جيبات في كمين محكم وتعلن قتل جميع القوات بداخلها

جنرال أمريكي: حادثة المنطاد الصيني كشفت عيوب أنظمة الرصد الأمريكية

أخبار العالم

جنرال أمريكي: حادثة المنطاد الصيني كشفت عيوب أنظمة الرصد الأمريكية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnnk

قال رئيس القيادة الشمالية الأمريكية الجنرال غلين فانهيرك إن حادث المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي أظهر أن الولايات المتحدة لديها قصور في رصد الأهداف الجوية.

في فبراير، أسقط الجيش الأمريكي بالونا فوق المحيط الأطلسي، متهما الصين باستخدامه لجمع معلومات استخباراتية. وتنفي بكين ذلك. وأدى الحادث إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض حاول إخفاء حادث
وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض حاول إخفاء حادث "منطاد الصين"

بحسب فانهيرك، الذي تحدث إلى شبكة إن بي سي نيوز، حادثة المنطاد الصيني أظهرت عجز القوات الأمريكية في كشف التهديدات قبل اقترابها، ونقل المعلومات بسرعة.

وأضاف: "لدينا القدرة على رؤية التهديدات وهي فوق وطننا، وكنت أود رؤيتها في الأفق قبل اقترابها".

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية