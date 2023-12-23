جنرال أمريكي: حادثة المنطاد الصيني كشفت عيوب أنظمة الرصد الأمريكية

قال رئيس القيادة الشمالية الأمريكية الجنرال غلين فانهيرك إن حادث المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي أظهر أن الولايات المتحدة لديها قصور في رصد الأهداف الجوية.

في فبراير، أسقط الجيش الأمريكي بالونا فوق المحيط الأطلسي، متهما الصين باستخدامه لجمع معلومات استخباراتية. وتنفي بكين ذلك. وأدى الحادث إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

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بحسب فانهيرك، الذي تحدث إلى شبكة إن بي سي نيوز، حادثة المنطاد الصيني أظهرت عجز القوات الأمريكية في كشف التهديدات قبل اقترابها، ونقل المعلومات بسرعة.

وأضاف: "لدينا القدرة على رؤية التهديدات وهي فوق وطننا، وكنت أود رؤيتها في الأفق قبل اقترابها".

المصدر: ريا نوفوستي