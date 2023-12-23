وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض حاول إخفاء حادث "منطاد الصين"

أفادت شبكة NBC News نقلا عن مصادرها بأن البيت الأبيض حاول إخفاء المعلومات حول حادث "المنطاد الصيني" في الأجواء الأمريكية مطلع العام الجاري.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن مسؤول أمركي كبير سابق قوله: "قبل أن يلاحظه المجتمع، كان القصد متابعته ودراسة تحركاته وتركه يحلق وعدم الإخبار عنه".

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وينفي البيت الأبيض محاولات إخفاء البيانات المتعلقة بالمنطاد، لكن الشبكة تشير إلى أن المسؤولين نظموا جلسات إحاطة لوسائل الإعلام والمشرعين حول الطائرة بعد أن حذرت شبكة إن بي سي نيوز الإدارة الأمريكية من نيتها إعلان الحادث.

ووفقا للشبكة، علمت بكين أن الولايات المتحدة أسقطت المنطاد عندما سقط حطامه في المحيط الأطلسي.

وذكرت الشبكة التلفزيونية نقلا عن مسؤولين صينيين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ غضب لأنه لم يتم إخطاره بإسقاط المنطاد ومع ذلك، عندما التقى هو والرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو على هامش قمة أبيك في نوفمبر، لم يتم ذكر البالون.

المصدر: نوفوستي