صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الغربية لم تتمكن من إخراج روسيا من اليونسكو خلال الاجتماع العام لليونسكو.

وقال الوزير: لم يكن من الممكن إخراج روسيا من اليونسكو. واستشهد بما قاله الرئيس فلاديمير بوتين في نوفمبر من هذا العام خلال منتدى سان بطرسبرج الثقافي، عندما أشار إلى أن روسيا تنفذ من خلال المنظمة مشاريع جادة للغاية تلقى اهتماماً واسعًا في العالم".

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى محاولات إخراج روسيا من الهيئات الإدارية والتنفيذية لليونسكو. وتابع قائلا إنه تم استخدام كل الوسائل، وأحياناً عمدوا لأساليب تدلل على انعدام الضمير، شملت ابتزاز دول شرق الكرة الأرضية وجنوبها. في ظل هذه الظروف، لم يُعَد انتخاب روسيا لعضوية المجلس التنفيذي والهيئات الأخرى في المنظمة، على الرغم من دعم أكثر من نصف أعضاء اليونسكو لها.

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وشدد الوزير على أن روسيا لا تدير ظهرها لأحد، بل على العكس، نحن نؤكد التزامنا بالسعي لصياغة أجندة موحدة في اليونسكو وفي غيرها من المنظمات الدولية.

وخلص وزير الخارجية الروسي إلى أن "الحوار المهني والمفيد في إطار اليونسكو لا يزال ممكنا، على الرغم من جميع الإجراءات غير القانونية الواضحة التي تستخدمها أمانتها العامة".

المصدر: تاس