الدفاع الروسية تعلن مقتل أحد جنود حفظ السلام الروس في إقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقُتل جندي روسي وإصابة اثنين آخرين بتاريخ في 11 ديسمبر، عندما غادرت فرقة حفظ السلام "بي تي آر-82" الطريق الجبلي في إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان: "في 11 ديسمبر، وعند مغادرة قوة "بي تي آر-82" التابعة لوحدة حفظ السلام الروسية الطريق الجبلي، قُتل جندي من القوات المسلحة الروسية وأصيب اثنان بجروح متوسطة وخطيرة. وبمشاركة الجانب الأذربيجاني، تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لجنود حفظ السلام المصابين”.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل الجنود المصابين جوا إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج.

وفي سبتمبر الماضي خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أذربيجان لمكافحة الإرهاب في المنطقة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سيارة تقل أفرادا من قوات حفظ السلام الروسية، تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في قره باغ، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وأشارت الوزارة إلى أن ممثلي جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور على توضيح جميع ملابسات الحادث.

وفي 20 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن وقف كامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ بمبادرة من الجانب الروسي.

وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيانها، إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاق لتعليق تدابير عملية مكافحة الإرهاب، وذلك بشرط إلقاء القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة غير الشرعية الموجودة في إقليم قره باغ أسلحتها، ومغادرتها المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزعها أسلحتها بشكل كامل ومغادرتها الأراضي الأذربيجانية".

المصدر: RT