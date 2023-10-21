مشاهد لطبيب فلسطيني يستلقي بجانب جثة ابنه بعد مقتله بقصف إسرائيلي (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعية مشاهد لطبيب فلسطيني يستلقي بجانب جثة ابنه بعد مقتله جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية في وقت سابق بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خانيونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمّرت منازلهم.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT