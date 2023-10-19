السفير الروسي يفند مزاعم التدخل في استفتاء أستراليا

وصف السفير الروسي لدى أستراليا أليكسي بافلوفسكي محاولات وسائل إعلام رئيسية في أستراليا اتهام روسيا بالتدخل في الاستفتاء الدستوري بشأن تمثيل السكان الأصليين في البلاد بـ "الهراء".

جاء ذلك وفق ما صرح به بافلوفسكي لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "لقد حاولت بعض وسائل الإعلام الرئيسية تفسير عدم استجابة الناخبين للحملة الصاخبة التي نظمتها السلطات باعتبارها (مكائد موسكو)، لكن السياسيين كانوا أذكى من أن يصدقوا مثل هذا الهراء".

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وقد تم إجراء استفتاء، 14 أكتوبر الماضي، حول قضية ما إذا كان الأستراليون يوافقون على تكريس "حق التصويت" للسكان الأصليين في الدستور من خلال إنشاء هيئة استشارية في البرلمان بشأن مشكلاتهم، حيث صوت المشاركون ضد هذه الفكرة.

وقال السفير: "أما بالنسبة للاستفتاء، فإن مبادرة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لإجراج هيئة استشارية معينة معنية بشؤون السكان الأصليين في الدستور لم تتسبب في جدال شرس في المجتمع فحسب، بل تسببت في انقسام صريح. وليس من المستغرب أن المأساة التاريخية التي حدثت في أستراليا، الناجمة عن الاستعمار، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، ولا يتوجد وصفات بسيطة للتغلب عليها".

في الوقت نفسه، وفقا لبافلوفسكي، فإن "الساسة الأستراليين لديهم إجابة شاملة لأي شكاوى من الناخبين تقريبا: روسيا هي المسؤولة"، حيث تابع: "في بعض الأحيان، يصل الأمر إلى حد السخافة، حيث قدمت سلطات فيكتوريا، على سبيل المثال، طلبا لاستضافة حدث رياضي دولي مرموق في ملبورن – ألعاب الكومونولث، ثم أدركوا أنهم لن يقبلوا بذلك، فسحبوا الطلب، وتذرعوا لجمهورهم، من بين أمور أخرى، بـ (غزو روسيا لأوكرانيا)".

المصدر: نوفوستي