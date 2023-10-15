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وزبر خارجية إيران: إذا قررت إسرائيل دخول غزة فإن قادة المقاومة سيحولونها إلى مقبرة لجنود الاحتلال

أستراليا تخطط لزيادة عدد رحلات إجلاء مواطنيها عن إسرائيل

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أستراليا تخطط لزيادة عدد رحلات إجلاء مواطنيها عن إسرائيل
AP
سيدني، أستراليا
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صرح وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ بأن بلاده بصدد تنظيم رحلات عودة إضافية من تل أبيب، لإجلاء مواطنيها عن إسرائيل على متن طائرات مستأجرة وأخرى تابعة للقوات الجوية.

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وبعد إلغاء رحلتين لإجلاء مواطنين أستراليين من إسرائيل أمس السبت، قال وونغ إن الرحلات الإضافية رهن عوامل تشمل البيئة الأمنية، لكنه ترك للأستراليين "اتخاذ الخيار الأول الذي يصبح متاحا" للخروج من إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر الجاري شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT

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