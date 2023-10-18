 
مباشر

شي: تربطني بالرئيس بوتين صداقة متينة

أخبار العالم

شي: تربطني بالرئيس بوتين صداقة متينة
Sputnik
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (منتدى التعاون الدولي الثالث "حزام واحد-طريق واحد") بكين 17 أكتوبر 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w926

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه عقد 42 اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تربطه به علاقات عمل مثمرة، وصداقة متينة.

إقرأ المزيد
شي: مستعدون لبذل كافة الجهود لمساعدة دول العالم على تحقيق التنيمة
شي: مستعدون لبذل كافة الجهود لمساعدة دول العالم على تحقيق التنيمة

جاء ذلك خلال المحادثات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال شي جين بينغ: "عزيزي الرئيس بوتين، صديقي القديم، مرحبا بكم في الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي.. منذ عام 2013، عقدنا 42 اجتماعا، وأقمنا علاقات عمل جيدة وصداقة متينة".

وأكد شي جين بينغ أنه أصبح بالفعل تقليدا جيدا طويل الأمد لرئيسي البلدين أن يحضروا الأحداث الدبلوماسية الكبرى التي تقام في روسيا أو الصين.

وأضاف شي جين بينغ: "لقد شارك السيد الرئيس في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعكس دعم روسيا للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا