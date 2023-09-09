روسيا ترسل 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من فيضانات ميانمار

أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم السبت، بأن روسيا أرسلت إلى ميانمار أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية لمساعدة السكان المتضررين من الفيضانات.

وقالت الوزارة في بيانها: "تنفيذا لتعليمات الحكومة الروسية، قدمت وزارة حالات الطوارئ بالتعاون مع وزارة الخارجية مساعدات إنسانية لسكان جمهورية اتحاد ميانمار الذين عانوا من تبعات الإعصار المداري والفيضانات مؤخرا. وفي يوم 9 سبتمبر قامت طائرة روسية من طراز Il-76 بنقل أكثر من 20 طنا من البضائع إلى يانغون، بما في ذلك المواد الغذائية والضروريات الأساسية والخيام، فضلا عن المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ والترميم".

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وأشارت الوزارة إلى أن تقديم هذه الدفعة، يهدف إلى المساعدة في تطبيع الوضع الإنساني والقضاء على عواقب الكارثة الطبيعية في ميانمار.

المصدر: تاس