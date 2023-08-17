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فنلندا تعتزم إنشاء أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي في حال التهديد النووي

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فنلندا تعتزم إنشاء أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي في حال التهديد النووي
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية أنه سيتم إنشاء أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي لوسائل الاستجابة للأزمات والأدوية في حال التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية في فنلندا.

وسيتم تخزين لوازم الوقاية، ومعدات المراقبة والكشف والاختبارات السريعة، والأدوية واللقاحات لكي يستخدمها عمال الطوارئ والمدنيون في حالات الطوارئ، وخاصة في بلدان شمال وشرق أوروبا.

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وسيتم بناء مخازن مماثلة في فرنسا وبولندا وكرواتيا، لكن المخزن في فنلندا سيكون أكبرها. من المتوقع أن يتم البدء بعمليات التخزين في أوائل عام 2024.

وحصلت فنلندا في بداية هذا العام على 242 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لتمويل المشروع.

ونشر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يتعاون بنشاط مع البنتاغون مقطع فيديو مدته 3 دقائق أظهر ما يمكن أن يحدث نتيجة اندلاع حرب نووية شاملة بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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