دبلوماسي صيني: تأجيج الصراع في أوكرانيا محفوف بخطر اندلاع حرب نووية

أكد الممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون أوراسيا، لي هوي، أنه من غير المقبول تصعيد الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق أو حتى نووية.

وكتب لي هوي في مقال نشرته صحيفة "الشعب" اليومية يوم الأربعاء: "لا يمكن إنهاء النزاعات في نهاية المطاف إلا من خلال المفاوضات. وكلما أسرعنا في وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، كان هناك أمل في السلام أسرع"، مشيرا إلى أنه "عندما يكون هناك بصيص أمل في السلام، يجب بذل جهود بناءة، وعدم السماح بإطالة أمد النزاعات، ناهيك عن صب الزيت في النار وتحويل صراع محلي إلى حرب واسعة النطاق أو حتى نووية".

وقال لي هوى إنه خلال زيارته لأوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وروسيا، أعربت جميع الأطراف عن قلقها إزاء تصاعد الأزمة الحالية وخطر انتشارها. وقال الدبلوماسي إن "أمن المنشآت النووية في منطقة الصراع يشكل مصدر قلق كبير لجميع الأطراف"، مشيرا إلى أنه في حالة وقوع حادث نووي، فلن تتمكن أي دولة من عزل نفسها عن تداعياته.

وأضاف أن المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن البنية التحتية العابرة للحدود الناجمة عن هذه الأزمة لا تزال قائمة.

ووفقا للممثل الخاص لجمهورية الصين الشعبية، ليس للصين مصالح شخصية في القضية الأوكرانية، ولا تشارك بكين في تشكيل "دوائر صغيرة" ولا تزيد من تأجيج الصراع و"لا تستغل الفرصة من أجل الربح".

وشدد لي هوي على أنه من أجل حل هذه الأزمة، "التي لها أصول معقدة للغاية وعواقب بعيدة المدى"، من الضروري تعزيز ليس فقط السلام المبكر، ولكن أيضًا "إنشاء نظام أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام". وقال الدبلوماسي "بناء على ذلك، يتعين على المجتمع الدولي الالتزام بمفهوم مشترك وشامل وتعاوني ومستدام للأمن من أجل الحفاظ بشكل أفضل على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم".

وزار لي هوي كييف ووارسو وباريس وبرلين وبروكسل وموسكو في الفترة من 15 إلى 26 مايو، لمناقشة الصراع الأوكراني. والتقى خلال الرحلة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ودبلوماسيين من هذه الدول، من بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: تاس