بلينكن: لا نرى أي دليل على قيام بكين بتزويد موسكو بالأسلحة

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الإدارة الأمريكية لا ترى أي دليل على قيام بكين بتزويد موسكو بالأسلحة، لكن واشنطن قلقة بشأن نقل تكنولوجيا الشركات الصينية إلى روسيا.

حيث تحدث اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالعاصمة الأمريكية.

وشدد وزير الخارجية، على أنه تم إخطار الجانب الصيني "بمخاوف واشنطن " بشأن احتمال إرسال أسلحة الصين إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بلينكن: "لم نشهد تجاوز هذا الخط. ولكن في الوقت نفسه، لدينا مخاوف بشأن شركات التقنية الروسية الخاصة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. هذه هي المشكلة. لقد أثرناها في الماضي".

ووفقا لوزير الخارجية، "أعاقت الولايات المتحدة جهود الصين لنشر منشآت عسكرية أو استخباراتية جديدة في الخارج".

وقال: "وفقا لمعلوماتنا، تعمل جمهورية الصين الشعبية على تحسين قدرتها على جمع البيانات في كوبا منذ عام 2019. لا يمكنني التحدث عن كل خطوة اتخذناها، لكن أي استراتيجية تبدأ بالدبلوماسية، المستوى الذي أخذ في الاعتبار نشر قواعد جمهورية الصين الشعبية. يعتقد خبراؤنا أن جهودنا الدبلوماسية أبطأت جهود الصين".

وبحسب بلينكن، فإن الولايات المتحدة "لا تزال واثقة من قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها الأمنية في الداخل والخارج".

المصدر: تاس