الصين تحذر الولايات المتحدة بشأن "قاعدة التجسس" في كوبا

حذرت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية" ردا على التقارير بشأن إنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية.

ووصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين، ردا على أسئلة الصحفيين أنه "لا علم لديه بالأمر" قبل أن ينتقد سياسة الولايات المتحدة حيال كوبا.

وأكد: "كما نعرف جميعا، بعد نشر الشائعات والافتراءات أن هناك تكتيكا شائعا تتبعه الولايات المتحدة التي تملك براءة اختراع في التدخل بشكل متعمد في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

وأضاف: "على الولايات المتحدة التأمل في نفسها ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت شعار الحرية والديمقراطية وإلغاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا فورا ".

كما أكد نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، دحض بلاده للمعلومات التي تحدثت عن وجود اتفاق مع الصين لإنشاء قاعدة عسكرية صينية للتجسس على الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، أن بكين وهافانا أبرمتا اتفاقا سريا لإنشاء قاعدة صينية للتجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية.

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المصدر: أ ف ب