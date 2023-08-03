رائد الفضاء الإماراتي النيادي يكشف تفاصيل عن تدريباته في روسيا

كشف رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، عن التحديات التي واجهها خلال فترة تدريبه في برنامج رواد الفضاء في عام 2018، حيث خضع له في روسيا.

وقال النيادي خلال بث مباشر من محطة الفضاء الدولية، نظم في متحف اللوفر - أبو ظبي، إن عاملي المناخ واللغة في روسيا كانا تحديا كبيرا أمامه.

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وأشار النيادي في مقطع فيديو تم بثه قبيل مكالمة الفيديو من المحطة الدولية: "بدأ برنامج تدريب رواد الفضاء لدينا في عام 2018. وبعد عملية الاختيار غادرنا، كعامة الناس، من الإمارات ووصلنا إلى موسكو".

ولفت بالقول: "أدركنا منذ البداية أنّنا في هذه المهمة نمثل أمتنا وهي (المهمة) ليست سهلة.. حيث يتطلب الأمر تركيزا وتفانيا عاليا. لقد كانت البيئة التي جئنا منها قاسية. أتينا من الصحراء، حيث تصل درجة الحرارة هناك إلى 50 درجة مئوية، وذهبنا إلى بلد بارد، حيث تصل درجة الحرارة فيه إلى 20 درجة مئوية.. باعتقادي أن هذا كان تحديا كبيرا"، مبينا أنه تدرب في روسيا مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.

وأردف قائلا: "لم تكن المهمة سهلة، لقد ذهبنا إلى بلد تختلف فيه اللغة... ولم نكن نعرف كيف نتحدث الروسية". وبيّن النيادي أيضا أن البعد الطويل عن أسرته لم يكن أمرا سهلا عليه، إلا أن إيمانه بأهمية هذه المهمة أتاح له تجاوز الصعوبات.

المصدر: تاس