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رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوجه رسالة عبر صورة من الفضاء إلى "دار آل نهيان" (صورة)

أخبار العالم العربي

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوجه رسالة عبر صورة من الفضاء إلى
Globallookpress
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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة جديدة من محطة الفضاء الدولية، لمسقط رأسه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، موجها رسالة إلى "دار آل نهيان".

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر سلطان النيادي الصورة التي لاقت إعجابا واسعا، معلقا عليها بالقول: "إلى أبوظبي عاصمة البلاد أقود قلبي قودا".

وأضاف النيادي: "سلامٌ محمل بالحب لدار آل نهيان..نظرة من الفضاء إلى عاصمة دولة الإمارات، إلى عاصمة السلام والمحبة أبوظبي".

المصدر: RT

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