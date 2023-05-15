رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوجه رسالة عبر صورة من الفضاء إلى "دار آل نهيان" (صورة)

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة جديدة من محطة الفضاء الدولية، لمسقط رأسه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، موجها رسالة إلى "دار آل نهيان".

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر سلطان النيادي الصورة التي لاقت إعجابا واسعا، معلقا عليها بالقول: "إلى أبوظبي عاصمة البلاد أقود قلبي قودا".

وأضاف النيادي: "سلامٌ محمل بالحب لدار آل نهيان..نظرة من الفضاء إلى عاصمة دولة الإمارات، إلى عاصمة السلام والمحبة أبوظبي".

"إلى أبوظبي عاصـمْة الـبـلاد أقود قلـبي قود"

سلامٌ مُحمل بالحب لدار آل نهيان 🇦🇪



نظرة من الفضاء إلى عاصمة دولة الإمارات، إلى عاصمة السلام والمحبة.#أبوظبي ❤️ pic.twitter.com/O6hQ6K4HeQ — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 15, 2023

المصدر: RT