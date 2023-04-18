"إهداء لعيال سلمان".. سلطان النيادي ينشر مقطع فيديو "ساحر" لمكة والمدينة المنورة وجدة (فيديو)

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر حسابه في "تويتر" أمس الاثنين، مقطع فيديو "إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة"، يظهر مدن مكة والمدينة المنورة وجدة في السعودية.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر رائد سلطان النيادي مقطع فيديو قال إنه يظهر المدينة المنورة ومدينة جدة في السعودية.

كما صور مدينة مكة المكرمة، لافتا إلى أن الحرم المكي يظهر النور منه وكأنه "بؤرة ضوء"، على حد تعبيره.

وعلق النيادي على مقطع الفيديو قائلا: "من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة..إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية".

من محطة الفضاء الدولية،

إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة 🌙⭐️

إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية. 🇸🇦 pic.twitter.com/3OQTg4CgXb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 17, 2023

المصدر: RT