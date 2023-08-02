إصابة موظفة تركية في هجوم مسلح على القنصلية السويدية بتركيا

أصيبت موظفة تركية في هجوم مسلح استهدف مقر القنصلية السويدية في مدينة إزمير غربي البلاد، وقد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد بيان صادر عن مكتب محافظ إزمير بأن مرتكب الهجوم، وهو مواطن تركي من محافظة أغري شرقي البلاد، اعتقل بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنه ظهر الثلاثاء.

ووصف البيان المهاجم بأنه "مختل عقليا".

وذكرت قناة TRT التركية الرسمية أن موظفة القنصلية أصيبت بجروح بالغة عقب إطلاق النار عليها، مضيفة أن تحقيقات الشرطة لا تزال مستمرة.

وأوردت وكالة أنباء دوغان التركية أن المشتبه به جاء إلى القنصلية متظاهرا بأنه يريد الحصول على تأشيرة.

وجاء الهجوم بالتزامن مع مواجهة السويد والدنمارك لمظاهرات غاضبة في دول إسلامية بسبب مظاهرات شهدت حرق نسخ من المصحف على يد نشطاء مناهضين للإسلام في الدولتين.

وهاجم محتجون السفارة السويدية في العراق الشهر الماضي.

وندد مسؤولون أتراك بحرق المصحف، ودعوا السويد والدنمارك لبذل مزيد الجهود لمنع هذه العمليات.

المصدر: AP