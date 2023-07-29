بوتين حول تبادل قادة "آزوف": عندما يكون ذلك في مصلحتنا يمكن إنجاز كل شيء

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ردا على سؤال عما إذا كان الأمر يستحق تبادل قادة كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية مع شخص ما، أنه يمكن فعل كل شيء عندما يكون ذلك مفيدا لروسيا.

وكان السؤال حول ما إذا كان الأمر يستحق مبادلة قادة "آزوف" النازية بشخص ما أم يجب أن يحذو حذو جوزيف ستالين، الذي رفض مقايضة ابنه بالمارشال الألماني فريدريش باولوس.

وقال بوتين: "لم يستبدل ستالين جنديا بحراس فحسب، بل كان يتعلق بابنه، وكان له الحق الأخلاقي في اتخاذ مثل هذا القرار، في رأيي، هذه أشياء مختلفة. من ناحية أخرى، أجرينا هذه التبادلات، بما في ذلك مع "آزوف"، على سبيل المثال استبدلناهم بطيارينا. من حيث المبدأ، عندما يكون ذلك في مصلحتنا، يمكن القيام بكل شيء إذا كان ذلك مفيدا لنا".

يذكر أنه عقب نهاية معركة ستالينغراد وهزيمة الجيش السادس الألماني، قدم أدولف هتلر، بوساطة سويدية، عرضا لجوزيف ستالين بمقايضة ابنه ياكوف الذي كان جنديا على الجبهة، مقابل المارشال الألماني فريدريش باولوس وعدد من جنرالات الجيش السادس المعتقلين لدى السوفييت.

وردا على ذلك، رفض ستالين المبادرة مؤكدا أنه لن يقبل بتاتا بمقايضة مارشال بملازم. أيضا، تحدث ستالين عن ابنه ياكوف مؤكدا أنه جندي عادي بالجيش السوفيتي تماما كبقية الجنود منوها بوجود ملايين الجنود السوفييت الأسرى بالمعسكرات الألمانية.

المصدر: RT + نوفوستي