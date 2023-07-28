 
مباشر

الخارجية الروسية تعلق على القرار الإيطالي بشأن اعتبار المجاعة في أوكرانيا "إبادة جماعية"

أخبار العالم

الخارجية الروسية تعلق على القرار الإيطالي بشأن اعتبار المجاعة في أوكرانيا
Sputnik MAXIM BLINOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrpj

استنكرت الخارجية الروسية قرار مجلس الشيوخ الإيطالي بشأن اعتبار المجاعة في أوكرانيا في الثلاثينيات من القرن الماضي "إبادة جماعية للشعب الأوكراني".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الجمعة: "نعتبر هذه الخطوة المعادية لروسيا دليلا جديدا على السياسة قصيرة النظر لروما، التي تهدف إلى تشجيع مظاهر رهاب الروس بشكل سافر، والتي تروج لها سلطات كييف ورعاتها".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة وإيطاليا تعتزمان تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بكل ما يلزم
الولايات المتحدة وإيطاليا تعتزمان تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بكل ما يلزم

وأضاف البيان أن "مثل هذه القرارات للمشرعين الإيطاليين، الذين لم يظهروا عمق تحليل الأحداث التاريخية، والحكمة السياسية، بلا شك تعجل آفاق تطبيع العلاقات الروسية – الإيطالية أكثر صعوبة".

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد تبنى يوم 26 يوليو قرارا ينص على اعتبار المجاعة في أوكرانيا في عهد الاتحاد السوفيتي في الثلاثينيات من القرن الماضي "عمل إبادة جماعية للشعب الأوكراني".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب