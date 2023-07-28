الخارجية الروسية تعلق على القرار الإيطالي بشأن اعتبار المجاعة في أوكرانيا "إبادة جماعية"

استنكرت الخارجية الروسية قرار مجلس الشيوخ الإيطالي بشأن اعتبار المجاعة في أوكرانيا في الثلاثينيات من القرن الماضي "إبادة جماعية للشعب الأوكراني".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الجمعة: "نعتبر هذه الخطوة المعادية لروسيا دليلا جديدا على السياسة قصيرة النظر لروما، التي تهدف إلى تشجيع مظاهر رهاب الروس بشكل سافر، والتي تروج لها سلطات كييف ورعاتها".

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وأضاف البيان أن "مثل هذه القرارات للمشرعين الإيطاليين، الذين لم يظهروا عمق تحليل الأحداث التاريخية، والحكمة السياسية، بلا شك تعجل آفاق تطبيع العلاقات الروسية – الإيطالية أكثر صعوبة".

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد تبنى يوم 26 يوليو قرارا ينص على اعتبار المجاعة في أوكرانيا في عهد الاتحاد السوفيتي في الثلاثينيات من القرن الماضي "عمل إبادة جماعية للشعب الأوكراني".

المصدر: RT